Нью-Йорк, США, 11 апреля, 2018, 08:22 — ИА Регнум. Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил на заседании Совбеза ООН, что Дамаск не позволит Западу сделать с Сирией то же, что с Ираком и Ливией.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

По его словам, угрозы Запада, его ложь, агрессия и террор «никогда не столкнут нас с нашего пути» и не заставят отказаться от стремления использовать права государства в соответствии с конституцией и с намерением защитить территориальную целостность страны и ее суверенитет.

Джаафари напомнил о кораблях западных государств в Средиземном море, которые ждали вето в Совете Безопасности ООН, чтобы начать агрессию.

«Мы будем противостоять любой агрессии, с какого бы то ни было источника. И мы не позволим никому, будь то постоянные или непостоянные члены Совета Безопасности, сделать с нами то, что они сделали с Ираком и Ливией», — заключил постпред Сирии.

Напомним, заседания СБ ООН были созваны 9 и 10 апреля в связи с якобы совершенной в сирийском городе Дума химической атакой. Информацию об этом опять поставляют сирийские «Белые каски», они же заявили, что химоружие применил Дамаск.

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Россия опровергает факт химической атаки: в отсутствии её признаков убедились российские военные, побывавшие в Думе. США в Совбезе ООН обвинили Россию в покровительстве сирийским властям.

10 апреля США предложили резолюцию об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии вместо действующего ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия). За него проголосовали 12 членов СБ ООН, а Россия наложила вето.

Кроме того, Москва предложила свой вариант резолюции, не набравший, однако, нужного количества голосов.