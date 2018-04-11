Вашингтон, 11 апреля, 2018, 08:07 — ИА Регнум. Необходимостью обеспечить безопасность на море и на театре военных действий объяснил выдвижение ударной группы ВМС США во главе с авианосцем USS Harry S. Truman к берегам Сирии представитель Пентагона. Об этом сообщает издание Stars & Stripes.

Авианосец США USS Harry S. Truman

Миссия военных кораблей будет включать «операции по обеспечению безопасности на море и усилия по сотрудничеству в области безопасности на театре военных действий вместе с союзниками и партнерами», — цитирует издание заявление собеседника.

Отмечается также, что американская ударная группировка «предоставит возможность реагирования на кризисные ситуации, активизирует сотрудничество в сфере безопасности и усилит военно-морское присутствие» в европейской части континента и на Ближнем Востоке.

Ранее представитель американских ВМС лейтенант Кло Морган сообщил, что боевая эскадра военно-морских сил США во главе с ударным атомным авианосцем Harry Truman 11 апреля выйдет из американской базы в Норфолке (США, штат Вирджиния) и возьмет курс на Восточное Средиземноморье.

Читайте также: США направляют к берегам Сирии ударную эскадру во главе с авианосцем

В состав группировки войдут ударный атомный авианосец Harry Truman, ракетный крейсер и четыре ракетных эсминца, а также корабли сопровождения. На первом этапе похода к американской эскадре также присоединится фрегат военно-морских сил Германии.

Добавим, что серьезное усиление США в Средиземном море происходит на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о ситуации в Сирии. В частности, он заявлял, что в течение 48 часов примет решение об ответных мерах на несуществующую химатаку, и не стал исключать вероятность военного удара.