Рим, 11 апреля, 2018, 07:37 — ИА Регнум. В феврале 2018 года российская LADA заняла 44 место в рейтинге самых популярных автомобильных брендов в мире, составлением списка занимались аналитики агентства focus2move, он был опубликован 10 апреля на сайте компании.

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Что касается 2018 года в целом, то LADA на сегодняшний день стоит в списке на 51-м месте, марка показывает рост продаж 33% относительно 2017 года.

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В феврале 2018 года было продано 29 тыс. 175 автомобилей, относительно февраля 2017-го продажи выросли на 36,1%.

Верхним соседом LADA по рейтингу является бренд Land Rover, который в феврале 2018 года занял 43 место (продано 29 225 автомобилей, продажи марки упали на 0,1%).

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Снизу, на 45-м месте расположилась китайская марка Baic, в феврале 2018-го компания продала 28 998 машин, этот её показатель уменьшился на 26,9% относительно февраля 2017-го года.

Напомним, в марте 2018 года LADA Vesta получила награду австрийской премии Marcus, автомобиль победил в номинации «Экономическая привлекательность».