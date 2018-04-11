Курск, 11 апреля, 2018, 07:43 — ИА Регнум. Уголовное дело о самоуправстве с применением насилия, одним из фигурантов которого является бывший вице-мэр Курска и бывший глава города Курчатова Юрий Косырев, передано для рассмотрения в суд, передает ГТРК «Курск».

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Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, Косырев в сопровождении нескольких мужчин (они проходят по этому же делу) в январе 2016 года приехал домой к своему знакомому, забрал его и вывез на окраину Курчатова, где стал угрожать и требовать вернуть долг. Мужчина якобы задолжал экс-мэру Курчатова 3,5 миллиона рублей. Потерпевший пообещал вернуть деньги, но вместо этого обратился в полицию.

В отношении Косырева и еще нескольких человек было возбуждено дело по статье «Самоуправство, совершенное с угрозой применения насилия».

По данным местных СМИ, предметом спора стала автомойка, принадлежащая бывшему водителю Косырева, на которую глава Курчатова якобы давал деньги своему подчиненному.

«Вопросы организации строительства автомойки возлагались на водителя с сестрой, а Косырев должен был оказать частичную финансовую помощь при строительстве автомойки и консультативную в выборе строительного участка», — цитирует ГТРК «Курск» слова старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Курской области Максима Рассамакина.

При этом семья потерпевшего отрицает наличие долга перед Косыревым, а сам он ранее называл это дело «обычным гражданским спором» и заявлял, что бывший водитель его обманул.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Юрий Косырев с 2003 по 2008 год возглавлял администрацию города Курчатова. В 2013 году он получил пост заместителя главы администрации Курска и курировал вопросы архитектуры и строительства. 2 декабря 2016 года Косырев был освобожден от должности по собственному желанию. Сейчас должность вице-мэра, ответственного за архитектурно-строительный блок, вакантна.