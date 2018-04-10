Вашингтон, 10 апреля, 2018, 21:42 — ИА Регнум. Боевая эскадра военно-морских сил США во главе с ударным атомным авианосцем Harry Truman 11 апреля выйдет из американской базы в Норфолке (США, штат Вирджиния) и возьмет курс на Восточное Средиземноморье. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщил журналистам представитель американских ВМС лейтенант Кло Морган.

(сс) U.S. Navy photo by Chief Photographer's Mate Todd P. Cichonowicz Флот США

Он сообщил, что в состав эскадры войдут ударный атомный авианосец Harry Truman, ракетный крейсер и четыре ракетных эсминца, а также корабли сопровождения. На первом этапе похода к американской эскадре также присоединится фрегат военно-морских сил Германии.

При этом лейтенант Морган подчеркивает, что поход этот якобы «плановый». Ударная эскадра будет действовать в зонах оперативной ответственности 5-го и 6-го флотов ВМС США, добавил он.

Напомним, что в зону ответственности 5-го флота ВМС США входят западная часть Индийского океана и Персидский залив, 6-й флот дислоцируется в Средиземном море.

При этом лейтенант Морган не уточнил, когда ожидается прибытие американской эскадры в этот район и как долго она там будет находиться.

«Мы не будем обсуждать временные рамки передвижений этой группы. ВМС привержены оказанию поддержки Центральному командованию ВС США в реализации поставленных задач, касающихся обеспечения безопасности на море», — подчеркнул представитель ВМС США.

Стоит отметить, что передвижение ударной эскадры ВМС США из метрополии в зону Ближнего Востока происходит на фоне резкого обострения в этом регионе, раскрученного Западом на фоне недостоверных сообщений о якобы имевшей место химической атаке в сирийском городе Дума.

Запад безапелляционно обвиняет в несуществующей химической атаке Сирию, Россию и Иран. Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что в течение 24−48 часов он примет решение об ответных мерах на несуществующую химатаку в Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к берегам Сирии уже подошли один ракетный эсминец ВМС США и французский фрегат.