США направляют к берегам Сирии ударную эскадру во главе с авианосцем
Вашингтон, 10 апреля, 2018, 21:42 — ИА Регнум. Боевая эскадра военно-морских сил США во главе с ударным атомным авианосцем Harry Truman 11 апреля выйдет из американской базы в Норфолке (США, штат Вирджиния) и возьмет курс на Восточное Средиземноморье. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщил журналистам представитель американских ВМС лейтенант Кло Морган.
Он сообщил, что в состав эскадры войдут ударный атомный авианосец Harry Truman, ракетный крейсер и четыре ракетных эсминца, а также корабли сопровождения. На первом этапе похода к американской эскадре также присоединится фрегат военно-морских сил Германии.
При этом лейтенант Морган подчеркивает, что поход этот якобы «плановый». Ударная эскадра будет действовать в зонах оперативной ответственности 5-го и 6-го флотов ВМС США, добавил он.
Напомним, что в зону ответственности 5-го флота ВМС США входят западная часть Индийского океана и Персидский залив, 6-й флот дислоцируется в Средиземном море.
При этом лейтенант Морган не уточнил, когда ожидается прибытие американской эскадры в этот район и как долго она там будет находиться.
«Мы не будем обсуждать временные рамки передвижений этой группы. ВМС привержены оказанию поддержки Центральному командованию ВС США в реализации поставленных задач, касающихся обеспечения безопасности на море», — подчеркнул представитель ВМС США.
Стоит отметить, что передвижение ударной эскадры ВМС США из метрополии в зону Ближнего Востока происходит на фоне резкого обострения в этом регионе, раскрученного Западом на фоне недостоверных сообщений о якобы имевшей место химической атаке в сирийском городе Дума.
Запад безапелляционно обвиняет в несуществующей химической атаке Сирию, Россию и Иран. Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что в течение 24−48 часов он примет решение об ответных мерах на несуществующую химатаку в Сирии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, к берегам Сирии уже подошли один ракетный эсминец ВМС США и французский фрегат.