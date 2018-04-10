Москва, 10 апреля, 2018, 16:55 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о регулировании соцсетей, передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля.

Инициатива обязывает владельцев публичных сетей создавать на территории РФ свое представительство, вести реестр обращений пользователей и удалять по их заявлению информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Депутаты профильного комитета отмечают, что социальные сети в условиях современности играют роль, аналогичную средствам массовой информации (СМИ), а по характеру функционирования фактически являются организаторами распространения информации, что привело к необходимости распространения на них требований федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

«Новый законопроект в первую очередь ориентирован на защиту пользователей от волн фейковых новостей», — отметил глава комитета Леонид Левин («Справедливая Россия»).

При этом, по мнению парламентария, в нынешнем виде он нуждается в доработке.

«Подобные нормы права сегодня создаются в парламентах многих странах мира, и наша страна сейчас включилась в этот процесс. Современное цифровое общество уже давно стоит перед вопросом, перед тестом на следование общечеловеческим нравственным принципам и здравому смыслу», — сказал Левин.

Согласно законопроекту, «владелец публичной сети, доступ к которой в течение суток составляет более ста тысяч пользователей сети «Интернет», находящихся на территории РФ, обязан создать на территории РФ представительство владельца публичной сети».

В обязанность ему также вменяется «ограничить доступ или удалять по заявлению пользователя социальной сети распространяемую в ней информацию, которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, и иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность, в течение 24 часов с момента получения указанного заявления».