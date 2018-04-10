Барселона, Испания, 10 апреля, 2018, 16:05 — ИА Регнум. Три члена террористической группировки, планировавшие осуществить теракт в Барселоне, отправились в тюрьму на 12 лет по решению национального суда Испании, пишет 10 апреля испанская газета ABC.

ErikaWittlieb Тюрьма

Всего по уголовному делу проходили 10 боевиков. В Испании они планировали создать ячейку террористической группировки, осуществляющей свою преступную деятельность на принципах джихада, и «с единственной целью и мотивом служить постулатам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Уголовное дело в отношении осужденных содержит 198 страниц. Обвинению удалось доказать, что «члены группировки готовили нападения на такие учреждения, как полиция, банки, еврейские организации в Испании». Для этого они посещали места массового скоплению людей в Барселоне — железнодорожный вокзал, площадь Испании, комиссариат каталонских правоохранительных органов Mossos d´Esquadra, коммерческий центр и отели и фотографировали их, а затем планировали атаку.

Планы террористов были сорваны после ареста трех членов ячейки на границе между Болгарией и Турцией, откуда они собирались перебраться в Сирию. Вину подозреваемых удалось доказать благодаря составляем ими планам, инструкциям по созданию взрывных устройств, а также имевшимся у боевиков взрывчатым веществам.

В результате трое членов организации получили наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, остальные — по 8 лет.

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