Москва, 10 апреля, 2018, 15:40 — ИА Регнум. В связи обострением на финансовом рынке из-за санкций Госдума включила в повестку заседания законопроект о санации страховых организаций. Как передает корреспондент ИА REGNUM, с таким предложением выступил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Инициативу предлагается рассмотреть во втором чтении. Инициатива была доработана.

«У администрации президента возникли определенные вопросы, которые вчера были урегулированы», — сказал Аксаков.

Парламентарий настаивает на оперативном принятии закона, «учитывая важность законопроекта в связи с ситуацией на финансовых рынках».

Речь идет введении в РФ процедуры санации для страховых организаций. Предполагается, что она будет существовать аналогично процедуре, которая сегодня действует для российских банков. Таким образом, при Центробанке РФ предлагается создать Фонд консолидации страхового сектора, который будет работать на предотвращение банкротства страховых организаций. Так, в страховые организации, находящихся на грани банкротства, может быть введена временная администрация, которая будет проводить антикризисную политику.

Для оздоровления страховщиков ЦБ создаст фонд консолидации страхового сектора — аналогично фонду консолидации банковского сектора, за счет средств которого в настоящее время Центробанк санирует Бинбанк и банк ФК «Открытие». Предполагается, что санироваться будут социально значимые страховые компании.