Москва, 10 апреля, 2018, 15:15 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на совместном заседании президиума РАН и ученого совета Курчатовского института призвал повышать в России социальный статус ученых и конструкторов.

Kremlin.ru Владимир Путин

По его словам, шаги по развитию науки в России были определены в Послании Федеральному собранию и на Совете по науке и образованию. В частности, речь идет о повсеместном создании в России крупных научных центров.

Так, уже принято решение о создании научных объектов в Новосибирске и подмосковном Протвино. Крупные научные центры будут созданы также в Сибири, на Дальнем Востоке, в Калининграде, в Поволжье и на юге России.

Центры планируется создавать на базе ведущих вузов. Эти центры «призваны существенно усилить нашу конкурентоспособность, стать центрами притяжения для лучших зарубежных ученых, для наших молодых исследователей».

Вокруг центров должны формироваться и новые технологические пространства. Кроме того, нужно и дальше повышать «социальный статус ученых, конструкторов, инженеров — всех, кто двигает отечественную науку вперед, добивается настоящих прорывов».

В заключение Путин попросил участников встречи передать ему предложения по увеличению финансирования науки, чтобы учесть их при выстраивании планов на будущее.