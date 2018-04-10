Париж, 10 апреля, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Франция угрожает сирийскому правительству военным возмездием за «химическую атаку», которую ряд западных государств во главе с президентом США Дональдом Трампом приписали режиму президента Башара Асада.

Рембрандт Харменс ван Рейн. Самсон угрожает тестю. 1635

Представитель правительства Франции Бенжамин Гриво, выступая в эфире радиостанции «Europe 1» 10 апреля, заявил, что Париж возьмет на себя месть, если «будет установлена ответственность Сирии» в том, что «красная линия была преодолена».

В таком случае последует ответ, сказал пресс-секретарь, следуя линии, объявленной накануне телефонного разговора между президентом Франции Эмануэлем Макроном и Трампом. Оба президента подчеркнули, что «доступная информация об атаке в сирийском городе Дума подтверждает априори использование химического оружия», хотя соответствующего расследования не велось.

Между тем Организация по запрещению химического оружия заявила, что Сирия уничтожила весь свой запас химического оружия в 2014 году, сообщает агентство Prensa Latina.

Постоянный представитель Сирии перед ООН Башар аль-Джаафари 9 апреля отклонил заявление Соединенных Штатов в Совете Безопасности, в котором указывалось, что правительство Дамаска несет ответственность за предполагаемые химические нападения.

Ранее МИД Ирана обвинил США в поиске предлога для удара по Сирии с воздуха с целью помочь группировкам террористов.