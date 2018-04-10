Москва, 10 апреля, 2018, 14:58 — ИА Регнум. Российские конструкторы на 40 лет опередили американских: именно столько лет США не смогут создать систему противоракетной обороны, которая смогла бы эффективно перехватывать межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат». Об этом сообщил генеральный директор компании — разработчика ракеты (ГРЦ «Макеева») Владимир Дегтярь, пишет корпоративная газета ГРЦ «Макеев» — «Конструктор».

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По словам Дегтяря, ракета «Сармат» гарантирует мир России на ближайшие десятилетия. Ракетный комплекс останется эффективным в условиях развертывания системы ПРО в ближайшие 40 лет.

«Наша сегодняшняя разработка делает современные системы ПРО США малорезультативными», — сказал Дегтярь.

Он также пояснил, что проведенные комплексные испытания ракеты «Сармат» подтвердили ее стойкость к специальным факторам, включая поражающие факторы ядерного взрыва.

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Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что уже в 2019—2020 годах «Сармат» поступит на вооружение.