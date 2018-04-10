Симферополь, 10 апреля, 2018, 13:20 — ИА Регнум. Единственная в России свободная экономическая зона, где капиталы могли бы спокойно себя чувствовать, находится в Крыму. Об этом 10 апреля на видеоконференции в Симферополе заявил сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Море

По его словам, новые экономические санкции против ряда российских политиков и предпринимателей вынуждают искать новые формы хранения больших денег.

«После объявления нового антироссийского санкционного списка формируется новая позиция, условия, которые устроили бы владельцев капиталов, желающих возвращаться, поскольку в мире уже нет каких-то гарантированных надёжных гаваней. Россия формирует такую политику, чтобы могли бы прийти капиталы и достаточно спокойно себя чувствовать. Свободная экономическая зона в Крыму — единственная в России по своим преференциям, которые предлагаются резидентам», — пояснил специалист.

Назаров также отметил, что форматы возвращения капитала в Россию будут обсуждаться на грядущем Ялтинском международном экономическом форуме, председателем правления которого он также является.

Напомним, 6 апреля минфин США расширил антироссийские санкции, включив в обновлённый чёрный список 24 бизнесмена (в их числе — Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов), а также 14 компаний.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уже поручил правительству РФ разработать меры поддержки данных компаний. Пресс-секретарь Владимира ПутинаДмитрий Песков позже сообщил, что президент может встретиться с бизнесменами, попавшими под санкции.

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Как сообщало ИА REGNUM, начальник Крымской таможни Владимир Авраменко заявил в начале апреля, что участники свободной экономической зоны Крыма сэкономили на льготах по таможенным платежам в 2017 году 276 миллионов рублей.

«Всего в федеральный бюджет по итогам 2017 года уплачено порядка 500 миллионов рублей таможенных платежей. Льготы, которые были предоставлены участникам крымской СЭЗ, составили 276 млн рублей», — отметил специалист.

Он также отметил, что по итогам прошлого года участники СЭЗ пополнили бюджет Крыма на 9,4 млрд рублей, при этом внешнеэкономической деятельностью занимаются всего 29 резидентов из 1150.

Однако, по словам главы крымского регионального управления Федеральной налоговой службы Романа Наздрачёва, некоторые участники СЭЗ «перепутали её с оффшором», нарушают законы, пользуясь при этом налоговыми льготами, но не предоставляя документов по раздельному бухгалтерскому учёту и правомерности использования льгот.

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Также напомним, что на днях Госдума РФ в первом чтении приняла правительственный законопроект, предполагающий ужесточение контроля за деятельностью участников СЭЗ в Крыму и Севастополе.