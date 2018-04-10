Лукашенко: Мы уже исчерпали ресурс революций
Минск, 10 апреля, 2018, 12:20 — ИА Регнум. СМИ должны переходить на новый этап работы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает 10 апреля TUT.by.
По его словам, сила современных средств массовой информации в мире настолько велика, что сравнима с ядерным оружием. В этих условиях белорусские СМИ должны работать но-новому, развиваясь и переходя на новый этап работы.
«Дальше работать по-старому нельзя», — сказал Лукашенко.
Он добавил, что изменения в стране должны проходить не резко, а плавно, эволюционно.
«Мы уже исчерпали ресурс революций. Нам они уже не нужны. Надо эволюционировать», — добавил Лукашенко.
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Он напомнил, что новый белорусский закон о СМИ позволит им перейти на новый уровень и защитить белорусских граждан от «потока непроверенной, ложной, деструктивной информации».
Напомним, в Белоруссии рассматривают поправки к закону о СМИ, которые должны затронуть многие основы белорусской журналистики. Так, планируется идентифицировать пользователей в интернете, которые комментируют сообщения от информационных агентств.
Также в Белоруссии станет возможным заблокировать социальную сеть, информация в которой нарушает законы.