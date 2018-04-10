Москва, 10 апреля, 2018, 12:18 — ИА Регнум. Москва не будет принимать скоропалительных решений в ответ на введенные Вашингтоном санкции. Об этом 10 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, сложилась непростая ситуация, однако скоропалительные меры в таких условиях некорректны. Для Кремля в приоритете — интересы России.

«Сейчас, когда буквально несколько суток тому назад эти санкции были объявлены, конечно, какие-то скоропалительные решения принимать было бы некорректно», — сказал Песков.

Ситуация анализируется, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля минфин США, отвечая на «разнообразную злонамеренную деятельность РФ», расширил список антироссийских санкций, добавив в него 24 чиновника и предпринимателя, а также 15 компаний.

В черном списке впервые оказались бизнесмены и активы, не имеющие отношения к нефтегазовой отрасли. В перечне оказались Олег Дерипаска («Базэл», En+, «Русал»), Виктор Вексельберг и его группа «Ренова» и Сулейман Керимов.

Введение санкций отразилось на индексе Московской биржи — 9 апреля он рухнул до уровня марта 2014 года. Российские миллиардеры, по данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), за сутки лишились более $15 млрд. Так, котировки компании «Русал» упали более чем на 50%.

Руководство страны пообещало не оставить без поддержки пострадавшие компании. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству разработать меры поддержки бизнеса, попавшего в новый чёрный список США. Один из возможных вариантов — появление двух территорий со специальным режимом и признаками офшора.

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