Москва, 10 апреля, 2018, 13:19 — ИА Регнум. Для сохранения, развития и правовой защиты исторических городов и населённых пунктов России необходимо увеличить перечень исторических поселений. Об этом заявили участники прошедшего VI съезда градозащитных организаций, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе общественного движения «Архнадзор».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Как корреспонденту ИА REGNUM заявил член московского областного отделения ВООПИиК Евгений Соседов, списки исторических поселений формировались ещё в советское время, последний из них был принят в 1990 году и включал в себя более 500 городов и населённых пунктов. Однако после изменения законодательной базы в 2010 году Министерством культуры и Минрегионразвития РФ было принято новое решение об утверждении перечня исторических городов федерального значения, и туда вошёл всего 41 город.

«Позже ещё 3 включили, на сегодняшний день всего их — 44. Все остальные, сотни исторических городов России, оказались за бортом. В соответствии с законом об охране объектов культурного наследия, в историческом поселении подлежат охране не только отдельные памятники, но и вся историческая среда, все дома, представляющие ценность. Это комплексный подход к сохранению города. Получается, что все города, которые не попали в список, лишены законодательных механизмов по защите исторической среды», — отметил он.

Добавим, первый перечень городов был утверждён постановлениями коллегий министерства культуры РСФСР, Госстроя РСФСР и Центрального совета ВООПИиК в феврале 1990 года и включал 536 названий. Перечень исторических поселений федерального значения, утверждённый приказом министерства культуры и министерством регионального развития РФ от 29 июля 2010 года, составил 44 города. В итоговый перечень не вошли столица России Москва, а также Великий Новгород, Вологда, Волоколамск, Вязьма, Дмитров, Звенигород, Казань, Калуга, Можайск, Муром, Нижний Новгород, Переславль-Залесский, Рязань, Псков, Самара, Саратов, Серпухов, Соликамск, Старая Ладога, Старая Русса, Старица, Тверь, Тобольск, Тула, Углич, Устюжна, Чердынь и многие другие города.

«Под угрозой оказалась сама исторически сложившаяся система расселения России», — подчеркнули в Архнадзоре.

По словам участников Съезда, отсутствие законодательного статуса не позволяет историческим населённым местам использовать такие механизмы закона, как предмет охраны исторического поселения, включающий исторически ценные градоформирующие объекты, подлежащие физическому сохранению; утверждение требований к градостроительным регламентам в границах исторического поселения, согласование генеральных планов, правил землепользования и застройки уполномоченными государственными органами охраны наследия; предоставление этим органам проектов капитального строительства.

Таким образом, можно утверждать, что в исторических населённых местах, не вошедших в перечни исторических поселений, ослаблены механизмы защиты историко-природной среды.

«В частности, Москва: мы наблюдаем снос за сносом, и остановить этот процесс практически невозможно, поскольку Москва не входит в список, и ценные дома, не являющиеся памятниками архитектуры, никак не защищены», — добавил Евгений Соседов.

Кроме того, большая часть исторических поселений до сих пор не имеет утверждённой охранной документации. Разрабатываемые документы территориального планирования и градостроительного зонирования не учитывают их особый статус, необходимость сохранения ценных градоформирующих объектов и разработанные ранее 2010 года режимы и регламенты (либо проекты режимов и регламентов) зон охраны исторических населённых мест. Так, Съезд градозащитных организаций предлагает вернуться к списку исторических поселений 1990 года с возможной трансформацией перечня городов, а также к разработке охранной документации на включённые населённые пункты.

«Позже были приняты поправки в закон, которые разрешали утверждать списки регионального значения, в частности, в ряде регионов они были утверждены, и в 2013 году подмосковные города добились статуса исторического поселения регионального значения. Однако это вылилось в то, что прошло пять лет, и ни в одном из этих подмосковных городов до сих пор не утверждены охранные документы. Статус они получили, но намеренно в интересах стройкомплексов власти не утвердили эту документацию, хотя во многих городах она была разработана за бюджетный счёт и прошла положительную экспертизу и все необходимые согласования», — подчеркнул Соседов.

Участники съезда предложили дополнить статьи 28 и 30 Федерального закона № 73-ФЗ и статью 11 «Положения о государственной историко-культурной экспертизе», чтобы к целям экспертизы относилось обоснование включения исторических населённых пунктов в перечни исторических поселений федерального либо регионального значения, а к объектам экспертизы — документы данного обоснования.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, недовольство градозащитников вызывает то, что городская среда, исторический город в целом не защищён, и у правительства Москвы нет установки на его защиту.

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