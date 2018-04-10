Санкт-Петербург, 10 апреля, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Причины внеплановой многочасовой остановки высокоскоростного поезда «Сапсан» в ночь на 10 апреля будет выяснять Следственный комитет России.

Rzd.ru «Сапсан» в дороге

По факту ночного происшествия на Октябрьской железной дороги начата доследственная проверка, сообщили 10 апреля в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР.

Напомним, поезд «Сапсан», следовавший из Москвы в Санкт-Петербург вынужденно остановился около 22:00 минут 9 апреля на перегоне Боровенка-Торбино в Новгородской области.

«По предварительным данным, причиной остановки явилась авария на контактной сети. В результате поезд прибыл на Московский вокзал Санкт-Петербурга с трёхчасовым опозданием — в 02 часа 36 минут 10 апреля», — отметили в следственных органах.

Следователями СЗСУ на транспорте проводятся необходимые мероприятия по установлению обстоятельств происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

В свою очередь, Северо-Западная транспортная прокуратура отмечает, что причиной длительной задержки движения «явилось повреждение (обрыв) верхнего контактного электропровода, что повлекло частичное отключение снабжения электрической энергией указанного участка высокоскоростной магистрали железной дороги (со стороны движения из Москвы)».

Новгородскому транспортному прокурору Виталию Фетисову, который выезжал на место происшествия, поручено проведение прокурорской проверки. Ход проверки Северо-Западной транспортной прокуратурой взят на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на вторник ОЖД информировала, что задержка остановившегося поезда №776 «Сапсан» составит около часа, а возможная задержка поезда №778 «Сапсан» — около получаса. Однако в реальности задержка первого из упомянутых поездов составила три часа.