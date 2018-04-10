Киев, 10 апреля, 2018, 10:51 — ИА Регнум. Исполнители главных ролей в популярном советском фильме «Приключения Электроника» актеры Юрий и Владимир Торсуевы внесены в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец».

carnagenyc Охота на ведьм (уличное граффити)

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Как сообщается на интернет-ресурсе, из-за поездок на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса братьев-актёров украинские радикалы обвинили в «сознательном нарушении государственной границы Украины» и «участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях».

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Напомним, «Миротворец» включает в свой чёрный список любых граждан, поддерживающих Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также тех, кто посещает российский Крым без разрешения Киева. Всех попавших в список «Миротворец» именует «террористами».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года в список сайта попали четыре российских актёра Анатолий Васильев, Анна Большакова, Егор Баринов и Ольга Волкова. Всех их украинские националисты обвинили в «нарушении украинской границы», поскольку они посещали российский Крым.

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Ранее, в январе 2018 года, в чёрный список «Миротвореца» были внесены имена семи российских исполнителей авторской песни. Барды — Анатолий Киреев, Евгений Чулков, Раиса Нурмухаметова, Вячеслав Ковалёв, Лариса Брохман, Михаил Башаков и Татьяна Визбор — названы «партией россиянцев с гитарами». Администраторы ресурса утверждают, что музыканты сознательно нарушили государственную границу Украины и участвовали в «пропагандистских мероприятиях».