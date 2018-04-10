Санкт-Петербург, 10 апреля, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Два здания вокзалов пригородных железнодорожных станций Петербурга будут включены в единый государственный реестр в качестве региональных памятников. Такое решение приняла рабочая группа Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга.

Gov.spb.ru Железнодорожный вокзал станции Дибуны

В частности, за свою архитектурную и культурно-историческую ценность, единогласно признан памятником железнодорожный вокзал станции Дибуны в поселке Песочный. В августе 1917 года именно на станцию Дибуны из шалаша в Сестрорецком разливе пришел находившийся в розыске лидер большевиков Владимир Ленин, чтобы нелегально на время уехать в Финляндию и избежать ареста. В настоящее время историческое здание вокзала не используется, оно находится в собственности ОАО «РЖД».

Также включен в реестр региональных памятников железнодорожный вокзал станции Горелово на юго-западе Петербурга. Здание было почти разрушено в годы Великой Отечественной войны, восстановлено в 1948 году. Признание его региональным памятником должно помочь спасти от возможной утраты, так как этот объект не охраняется другими режимами зон охраны.

В то же время известный многим вокзал станции Павловск не нашел поддержки членов рабочей группы, которые посчитали, что он не обладает историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью и не соответствует критериям для региональных памятников, установленным законом.

Кроме того, на заседании было поддержано включение в реестр региональных памятников комплекса построек Главного дворцового управления на Прачечном дворе (ул. Чайковского, д. 2/7), «Дома А.Х. Ефремова» на Лиговском пр., 275, построенного в 1911 году в стиле модерн, и здания «Женского педагогического института» на Малой Посадской ул., 26, построенного в 1905 году.

Особо отмечено, что у последнего объекта сохраняется его историческая функция: сейчас в здании располагаются Факультет философии человека и Факультет коррекционной педагогики Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

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