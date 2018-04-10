Москва, 10 апреля, 2018, 10:28 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от ЛДПР просят Роскомнадзор создать группу по мониторингу телевидения на предмет разжигания розни и распространения другой противоправной информации, передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проверено цензурой

«Мы сегодня направили письмо в Роскомнадзор, чтобы была создана инициативная группа, чтобы она так же, как и предлагается потом, когда будут просматриваться социальные сети на момент, разжигают там рознь или пропаганду какую-то ведут или нет, будут отсматривать телесериалы, телепередачи, в которых встречаются вещи, которые пропагандируют насилие», — сообщил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).

По его словам, к нему обращаются избиратели с просьбой защитить их права, а на вопрос, почему они не обращаются в полицию, отвечают, что посмотрели телевидение и боятся обращаться в полицию.

«Режиссер всегда может сказать, что это художественный вымысел, «я так вижу современную полицию, поэтому я так снял сериал «Глухарь», допустим». В каждой серии там показывается, какая там полиция плохая. Мне кажется, это неправильно», — добавил он.