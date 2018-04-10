Москва, 10 апреля, 2018, 10:09 — ИА Регнум. Фракция «Справедливая Россия» возмущена избранием экс-главы Кемеровской области Амана Тулеева председателем Совета народных депутатов региона и требует его отставки. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля, об этом заявил первый замглавы фракции в Госдумы Михаил Емельянов.

Premier.gov.ru Аман Тулеев

Аман Тулеев по предложению депутатов «Единой России» возглавил заксобрание Кемеровской области. Тулеев объявил об уходе с поста главы региона после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где погиб 41 ребенок. Он принял такое решение, заявив, что «с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя».

«Избрание (Тулеева) главой Совета народных депутатов просто возмутительно. Это означает, что Тулеев не хочет признавать свою политическую ответственность за то, что случилось в торговом центре «Зимняя вишня»… Мы требуем ухода Амана Тулеева от власти в Кемеровской области. Мы требуем восстановления общественно-политической атмосферы в области», — сказал Емельянов.

По мнению фракции, трагедия в «Зимней вишне» «является не только следствием разгильдяйства отдельных людей, но и прямым следствием той обстановки во власти, которая сложилась в Кемеровской области».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) также выступил против избрания спикером закобрания Кемеровской области Тулеева, парламентарий назвал такой ход «полным попранием демократических основ России».