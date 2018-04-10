Москва, 10 апреля, 2018, 08:40 — ИА Регнум. Жители России стали чаще использовать банковские карты для оплаты товаров и реже снимать наличные в банкоматах, сообщают 10 апреля «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

Банковская карта

Так, с 2012 года объем операций граждан РФ по платежным картам вырос в два раза — до 41,81 трлн рублей, при этом количество таких операций за шесть лет увеличилось в 3,5 раза — до 20,4 млрд.

По данным регулятора, в 2012 году количество операций по снятию наличных и по использованию карты было почти равным, к 2015 году соотношение было 30/70, а в прошлом году безналичная оплата занимала 84% всех операций с картами.

На сегодняшний день в России выпущено 268,5 млн платежных карт, из них 157,6 млн используются активно.

Кроме того, по словам директора по развитию бизнеса и цифровых технологий Mastercard Михаила Федосеева, Россия занимает первое место в мире по числу безналичных платежей с использованием смартфона.

Эксперты отмечают, что основными аргументами при безналичном расчете стали простота и безопасность, так как можно не хранить деньги и не считать сдачу. Также банки предлагают различные бонусы и cash-back от покупок.