Москва, 10 апреля, 2018, 08:35 — ИА Регнум. Сбербанк оценил возможный ущерб от антироссийских санкций. Общий размер риска не превышает 2,5% активов, сообщил 10 апреля журналистам зампред правления банка Александр Морозов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Греф. Сбербанк

Он пояснил, что общий объем риска Сбербанка в отношении компаний, включенных Минфином США в список блокирующих санкций (SDN), составляет менее 2,5% активов. Требования к заемщикам обеспечены, для этого также задействованы активы, не имеющие отношения к компаниям, попавшим под санкции.

В банке внимательно следят за ситуацией. Предприняты все возможные действия для сведения негативных последствий к минимуму, заверил Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля США объявили о наложени очередных антироссийских санкций. В черном списке оказались некоторые должностные лица, бизнесмены и подконтрольные им компании.

На фоне санкций 9 апреля индекс Московской биржи резко снизился до уровня марта 2014 года. По данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), за сутки 9 апреля российские миллиардеры лишились более $15 млрд.

В тот же день премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству России подготовить варианты и разработать меры поддержки компаний, попавших в новый чёрный список Белого дома. Он заявил, что попавшие под санкции компании не должны остаться без государственной поддержки.

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