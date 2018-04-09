Вашингтон, 9 апреля, 2018, 22:48 — ИА Регнум. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стафан де Мистура заявил о необходимости проведения расследования в сирийском городе Дума для проверки утверждения о якобы совершённой там химической атаке.

Кукрыниксы. Чернильный прибор заокеанского клеветника. 1957

«Мы настаиваем на проведении расследования и допускаем, что данные обвинения могут быть провокацией», — сказал де Мистура в ходе экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

Ранее сегодня официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил журналистам, что «на данный момент нет возможности независимо проверить утверждения» о предполагаемой химатаке.

«Тем не менее все утверждения о продолжении использования химического оружия взывают у нас крайнее беспокойство», — заявил он.

Напомним, 7 апреля боевики, удерживающие город Дума в Восточной Гуте, заявили о химической атаке, якобы совершенной в городе сирийскими войсками. Утверждалось, что от применения «бомбы с хлором» погибли несколько человек, десятки были госпитализированы с признаками отравления.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ответственность за произошедшее, помимо Дамаска, несут также Россия и Иран.

Москва не подтвердила сообщения об инциденте. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии в ходе обследования районов Дума не выявили каких-либо следов применения отравляющих веществ.

По инициативе сразу девяти стран (Великобритании, Франции, США, Польши, Нидерландов, Швеции, Кувейта, Перу и Кот-д'Ивуара) сегодня созвано экстренное заседание СБ ООН для обсуждения сообщений о химатаке в Сирии.

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