Москва, 9 апреля, 2018, 21:04 — ИА Регнум. По данным американского журнала Forbes, российские миллиардеры за сегодняшний день, 9 апреля, потеряли $12 млрд в результате введения Вашингтоном 6 апреля новых антироссийских санкций.

World Economic Forum Олег Дерипаска

Forbes констатирует, что в результате введения новых антироссийских санкций со стороны США произошло заметное снижение котировок ряда российских компаний, что означает существенное снижении их капитализации.

Хуже всего пришлось компании «Русал» Олега Дерипаски, котировки которой на Гонконгской бирже упали более чем на 50%.

Поскольку Forbes рассчитывает состояние миллиардеров на основе анализа их активов, то снижение котировок компаний позволяет журналу утверждать, что тот или иной владелец компании «обеднел» на столько, на сколько упала капитализация его актива.

В итоге, по оценкам журнала, Дерипаска «обеднел» на $1,3 млрд, Владимир Потанин, который также владеет акциями «Русала», но которого нет в санкционном списке, потерял примерно столько же.

Другой российский миллиардер Виктор Вексельберг, также попавший под санкции и также владеющий акциями «Русала», потерял около $1 млрд.

Общие потери российских миллиардеров Forbes оценивает в $12 млрд.