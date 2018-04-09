Лондон, 9 апреля, 2018, 21:06 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан в ходе телефонных переговоров обсудили «химатаку» в сирийской Думе, 9 апреля передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

Сообщается, что Джонсон и Салливан узнали, что пишут СМИ и заявляют «свидетели» о якобы произведенной химической атаке, и уже сделали вывод.

«Министр иностранных дел и исполняющий обязанности госсекретаря согласились с тем, что, исходя из текущих сообщений средств массовой информации и докладов тех, кто находится на местах, атака носила отличительные черты предыдущих нападений с использованием химического оружия со стороны режима Асада», — говорится в заявлении по итогам телефонных переговоров.

Как передавало ИА REGNUM, сообщения о «химатаке» в сирийской Думе, о которой известно из сообщений боевиков, уже неоднократно опровергнуты врачами и официальными лицами.

Тем не менее воинственными заявлениями с угрозой «ответить» правительству Башара Асада за несуществующее «военное преступление» уже отметился глава Пентагона Джеймс Мэттис.

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