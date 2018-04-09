Москва, 9 апреля, 2018, 19:46 — ИА Регнум. Россельхознадзор обеспокоен участившимися попытками незаконного ввоза в Россию из Белоруссии турецких томатов с неаттестованных для поставок в Россию предприятий. Соответствующее заявление распространила 9 апреля пресс-служба российского надзорного ведомства.

Помидоры

Как отмечается, за первые три месяца 2018 года был пресечён ввоз с белорусской территории 23 партий турецких томатов с поддельными фитосанитарными сопроводительными документами.

В соответствии с положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на территории Евразийского экономического союза было уничтожено 454 тонны незаконно ввезённых томатов, информирует Россельхознадзор.

В ведомстве подчёркивают, что «незаконный оборот растениеводческой продукции на внутреннем рынке способен оказывать существенное негативное влияние на развитие легального бизнеса».

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Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Россельхознадзор также сообщил об увеличении интенсивности отгрузки томатов в Россию из Армении. По мнению российской стороны, это также может свидетельствовать о возможном незаконном реэкспорте томатов, в том числе турецкого происхождения.

Уполномоченные органы двух стран договорились о проведении с 11 апреля проверки деятельности армянских предприятий — производителей томатов.