Курск, 9 апреля, 2018, 19:10 — ИА Регнум. Начальник отдела организации перевозок комитета промышленности, транспорта и связи Курской области Валерий Добровольский арестован по обвинению в коррупции. Как сообщила 9 апреля пресс-служба СУ СК РФ по Курской области, чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

sajinka2 Коррупция

По версии следствия, Добровольский на протяжении четырех лет тянул взятки из предпринимателя, получив в общем счете 2 миллиона 150 тысяч рублей. Деньги начальник отдела получал от индивидуального предпринимателя, фирма которого занималась транспортным обслуживанием пассажиров и перевозкой багажа автомобильным транспортом. За взятку Добровольский совершал «попустительство по службе» — то есть не принимал необходимых мер, если его подопечный совершал нарушения.

Чиновник был задержан сотрудниками УФСБ России по Курской области вечером 2 апреля — после того, как он получил от предпринимателя последнюю часть взятки в размере 150 тысяч рублей. Добровольскому предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ — «Получение должностным лицом взятки за попустительство по службе, совершенное в особо крупном размере». Сейчас он заключен под стражу.

Следователи предполагают, что чиновник мог совершить несколько аналогичных преступлений, поэтому разыскивают граждан, располагающих информацией об этом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, это уже не первое дело о коррупции, фигурантом которого стал сотрудник областной администрации. Летом 2017 года было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя губернатора — председателя комитета региональной безопасности Василия Зубкова, которого подозревают в получении взятки недвижимостью на общую сумму более миллиона рублей.

Также в начале апреля было возбуждено уже третье уголовное дело в отношении руководства фонда капремонта Курской области — о злоупотреблении должностными полномочиями, из-за которых фонд потерял более 80 миллионов рублей. Ранее было возбуждено дело о хищении со счетов фонда более 20 миллионов рублей, переведенных со счета фонда некому обществу с ограниченной ответственностью. После этого с поста гендиректора фонда капремонта уволили Виктора Бобрышева, а через год его заподозрили в получении взятки «в виде незаконного оказания услуги имущественного характера по ремонту трех объектов его недвижимости» стоимостью более 150 тысяч рублей.