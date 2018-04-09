Вашингтон, 9 апреля, 2018, 19:03 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что «не исключает» применения военной силы против объектов и правительственных войск Сирии после сообщений о химической атаке в Думе, 9 апреля передает агентство Reuters.

ИА REGNUM Пентагон

«Я сейчас ничего не исключаю», — сообщил Мэттис журналистам в Вашингтоне.

Кроме того, Мэттис заявил об ответственности России за якобы произведенную химатаку в сирийском Думе.

«Первое, на что мы должны обратить внимание, — это то, почему химическое оружие всё еще используется, когда Россия была гарантом уничтожения всего химического оружия», — отметил глава Пентагона.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сирийские боевики сообщили о якобы проведенной в Думе правительством Сирии химической атаке, от которой пострадали мирные жители.

Информация о якобы проведенной химатаке уже была опровергнута врачами и официальными лицами, которые непосредственно находятся в Думе.

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