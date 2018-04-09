Бухарест, 9 апреля, 2018, 18:40 — ИА Регнум. Модель воссоединения Германии не имеет никакого отношения к идее создания «Великой Румынии» путем присоединения к ней Молдавии, потому что процесс объединения Германии происходил «в совсем другом политическом и историческим контексте». Об этом заявил румынскому изданию Revista22 посол Германии в Румынии Корд Майер-Клодт.

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Дипломат напомнил, что в 2016 он был спецпредставителем германского председательства в ОБСЕ, ответственным за молдавско-приднестровское урегулирование. Поиск решения конфликта, по его словам, предполагает укрепление молдавской государственности, статуса Гагаузской автономии и соблюдение прав нацменьшинств.

«В этом контексте легко представить себе, какие политические последствия будет иметь объединение [Молдавии с Румынией], особенно учитывая Приднестровье и Гагаузию — в этом случае гагаузы получат право на отделение. Плюс к тому, эта напряженность будет привнесена затем в ЕС и НАТО», — заявил дипломат.

Корд Майер-Клодт считает, что Румынии следует ограничиться поддержкой «европейских устремлений» Молдавии в соответствии с нынешней официальной линией румынской внешней политики.

Справка ИА REGNUM.

Бессарабия, большая часть которой составляет территорию современной Республики Молдова в ее фактических границах (т.е. без Приднестровья), а южная часть входит в Одесскую область современной Украины, в X—XI вв. входила в состав Древнерусского государства, в XII—XIII вв. — Галицко-Волынского княжества, составила часть образованного в середине XIV века Молдавского княжества. Пребывавшая со второй половины XVI века под османским игом, Бессарабия была освобождена в 1812 году российскими войсками и по Бухарестскому мирному договору, заключенному между Россией и Турцией в 1812 году, вошла в состав Российской империи. А объединившиеся в 1859 году вассалы Османской империи княжества Молдавия и Валахия составили будущее королевство Румыния, провозглашенное в 1881 году.

Согласно сегодняшней официальной позиции Румынии, разделяемой также бессарабскими сторонниками румыноунионизма, «Республика Молдова» — «второе румынское государство», молдаване — «румыны», молдавский язык — «румынский». В то же время сама постановка Бухарестом вопроса о молдавских и украинских «румынах» искусственна, поскольку, помимо того, что румынская идентичность исторически вторична по отношению к молдавской, формирование румын как нации происходило на части территории современной Румынии — в Валахии и Молдавии — во второй половине XIX века, когда Бессарабия уже была в составе Российской империи, а Буковина — в составе Австро-Венгрии. Однако факты оккупации этих территорий с 1918 по 1940 г. и с 1941 по 1944 г. до сих пор служат для Бухареста поводом объявлять молдавское население этих территорий «румынами» и претендовать на ту или иную степень своего влияния и присутствия в регионе.