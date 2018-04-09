Санкт-Петербург, 9 апреля, 2018, 18:02 — ИА Регнум. Новые ограничения, введенные США в отношении ряда российских бизнесменов, вряд ли окажут заметное влияние на работу принадлежащих этим бизнесменам предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области, полагают опрошенные ИА REGNUM экономисты.

Https://www.kinef.ru/ Завод КИНЕФ в Киришах (Ленобласть)

Если принадлежащие Олегу Дерипаске, Владимиру Богданову и другим предпринимателям активы приносят прибыль, то в их работе ничего не изменится, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский:

«Проблемы возможны только в том случае, если эти предприятия убыточны и требуют постоянной финансовой подпитки. А те предприятия, которые приносят прибыль — они как работали в рублевой зоне, так и будут работать», — отметил эксперт.

Американские ограничения не скажутся, к примеру, на пикалевском предприятии Олега Дерипаски, согласен и начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Ленмонтажстрой» Дмитрий Кумановский. Они по-прежнему могут кредитоваться в российских банках, отметил эксперт в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

«С «Сургутнефтегазом» и Богдановым ситуация сложнее, — добавил Кумановский. — Значительную часть топлива они экспортируют в Европу, и расчеты, по-видимому, идут в евро. Не исключено, что в перспективе европейские компании, чтобы не попадать под штрафы, пересмотрят свое отношение».

В ближайшее время торговля с западными странами, очевидно, будет вестись через посредничество трейдеров — таким образом европейские компании будут перекладывать на них ответственность. Но нельзя исключать, что в перспективе «Сургутнефтегазу» все-таки придется больше внимания уделять российским биржам, отметил эксперт.

Добавим, структуры Олега Дерипаски контролируют в Ленинградской области «Бокситогорский глиноземный завод» (АО «РУСАЛ Бокситогорск»), «Волховский алюминиевый завод, ООО «БазэлЦемент-Пикалево» (производство стройматериалов), а в Петербурге — ООО «Главстрой-СПб», занимающееся массовым жилищным строительством и девелопментом. Главный актив компании ОАО «Сургутнефтегаз» в петербургском регионе — ООО «ПО Киришинефтеоргсинтез», крупнейший на Северо-Западе нефтеперерабатывающий завод в городе Кириши Ленинградской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля минфин США расширил антироссийские санкции. В новый чёрный список попали 24 крупных бизнесмена, а также 14 компаний. В их числе — Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов и многие другие.

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Попавшие под санкции США российские компании не останутся без поддержки государства. Разработать меры поддержки компаний, попавших в новый чёрный список Белого дома, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 9 апреля поручил правительству России.

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