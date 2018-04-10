Ташкент, 10 апреля, 2018, 07:19 — ИА Регнум. В Узбекистане проводятся широкие преобразования национальной экономики, либерализация валютной политики, попытки создания благоприятной деловой среды. Почему в этих условиях нынешнее таможенное законодательство является тормозом в позитивном движении и как планируется исправлять положение, пишет обозреватель ИА REGNUM Абу-Али Ниязматов. Так, практика показала, что длительное поддержание высоких таможенно-тарифных ставок на импортные товары не стимулирует должным образом отечественного производителя, более того, иногда действует на местных предпринимателей не лучшим образом. Опять же высокие таможенные платежи и сложность их расчета способствуют коррупции. Динамичное развитие Узбекистана тормозит еще один фактор, а именно предоставление отдельным предпринимателям льгот и привилегий, причем не только в системе таможенных платежей, в итоге создаются неравные условия для хозяйствующих субъектов, а бизнес уходит в теневой сектор.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». реж. Владимир Мотыль. 1969. СССР «Слышь, Абдулла! Не много ли товару взял? И, всё поди, без пошлины»

Сейчас в таможенной сфере подготавливаются реформы, цель которых — формирование наиболее благоприятной предпринимательской среды, улучшение инвестиционного климата, создание современных, реально конкурентоспособных и экспортно ориентированных производств, а также совершенствование системы таможенно-тарифного регулирования. Для этого планируется ряд мер, включая снижение и унификацию ставок импортных таможенных пошлин и акцизного налога на ввозимые товары до уровня стран ЕАЭС; отмену практики предоставления льгот, принятие мер по совершенствованию законодательства о конкуренции, сокращение сроков оформления разрешительных документов на осуществление экспортно-импортных операций, упрощение таможенных процедур, усиление контроля за единообразным применением таможенных ставок.

Каковы другие отличительные черты обновленного таможенного законодательства, читайте в статье: Мирзиёев: Реформа таможни

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