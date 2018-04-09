Москва, 9 апреля, 2018, 16:42 — ИА Регнум. В графике президента России Владимира Путина пока не значится встречи с бизнесменами, включёнными в чёрный список США, но она может быть организована. Об этом 9 апреля заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В графике такой встречи нет. Но это не значит, что она не может состояться в случае необходимости», — сказал пресс-секретарь.

Новые санкции Вашингтона против России Дмитрий Песков назвал «вопиющими по своей незаконности». Он отметил, что российская сторона в настоящее время анализирует ситуацию.

«Требуется время, чтобы понять масштаб и выработать меры реагирования», — сказал Песков, подчеркнув, что во главу угла при этом ставятся «исключительно интересы нашей страны».

По его словам, в Кремле внимательно наблюдают за процессами на российском фондовом рынке и находятся в координации с кабинетом министров.

Напомним, 6 апреля министерство финансов США объявило об очередном расширении санкций против России. В чёрный список попали ещё 38 российских физических и юридических лиц — бизнесмены и высокопоставленные чиновники, фигурировавшие в опубликованном ранее «кремлёвском списке» Вашингтона.

Читайте также: Ответ на санкции: Медведев поручил поддержать «опальные» у США компании