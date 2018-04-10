Москва, 10 апреля, 2018, 05:17 — ИА Регнум. Особый пиетет, проявлявшийся гитлеровским нацизмом к оккультизму, оказывается, имеет аналогию и в современности. Может ли интерес к оккультизму привести человека к фашистскому мировоззрению, пишут психологи, авторы ИА REGNUM Ирина Медведева и Татьяна Шишова.

Главные герои фильмов про Гарри Поттера

Рецидивы фашизма в современном мире говорят о том, что с этой эпидемией не было покончено в 1945 году. Удивительна риторика влиятельных неофашистов, через оккультизм пересекающаяся с самыми различными идеологическими течениями. Показателен пример «Центра советско-американского диалога», который возглавлялся в 80-е годы ХХ века Барбарой Маркс Хаббард, широко распространявшейся о «наступлении эры водолея», чьей отличительной чертой будет признание необходимости «уничтожения разрушителей». Под разрушителями подразумевались те, кто является лишним с точки зрения «развитой американской цивилизации».

Действия демократизаторов имеют своим результатом гибель сотен тысяч людей, как показывают данные только по одной Сирии, где, по заявлению Наблюдательного совета по правам человека, за шесть лет войны погибли или пропали без вести 465 тысяч человек. Назвать эту практику иначе как фашистской не поворачивается язык, а замыкается она на оккультное представление о «высшей расе», которая в силу обладания сверхспособностями полагает за собой моральной право творить с недолюдьми что угодно.

Разделение людей на сорта — это основа также продвигаемой в России ювенальной юстиции, которая пытается сделать тезис о «биологическом неравенстве» людей привычным и обыденным.

Читайте подробности: Зачем фашистам ведьмы? Корни ювенальной инквизиции

Обратите также внимание на другие статьи Ирины Медведевой и Татьяны Шишовой по социальной проблематике.