Ереван, 9 апреля, 2018, 16:28 — ИА Регнум. Президент Армении Армен Саргсян 9 апреля провел встречу с премьер-министром Кареном Карапетяном и принял отставку кабинета министров.

president.am Армен Саргсян и Карен Карапетян

Согласно 212-й статье Конституции Армении, правительство подает в отставку в день вступления в должность новоизбранного президента республики. После принятия отставки кабинета министров парламент в семидневный срок большинством голосов выберет премьер-министра.

Согласно закону, выборы главы правительства должны состояться 17 апреля на специальном заседании парламента Армении. Состав же нового кабинета министров будет определен в 15-дневный срок после назначения премьер-министра.

Скорее всего, новым премьер-министром и фактическим руководителем страны станет Серж Саргсян, который сегодня, 9 апреля, после десяти лет правления покинул свой пост. Сегодня же Армения окончательно перешла на парламентскую форму правления, которая, по мнению большинства аналитиков, была затеяна Сержем Саргсяном для того, чтобы остаться у власти после истечения президентских полномочий. Нынешний премьер-министр Армении Карен Карапетян займёт должность первого вице-премьера.