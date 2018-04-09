Канны, Франция, 9 апреля, 2018, 15:19 — ИА Регнум. Сегодня, 9 апреля, в Каннах началась работа крупнейшего международного рынка телевизионного контента MIPTV. Производители сериалов, шоу, телепередач, мультсериалов и прочей телевизионной продукции встречаются, чтобы обменяться новыми идеями и представить свой товар закупщикам — руководству и программным директорам каналов, которые и определяют, что будут смотреть зрители их стран по ТВ.

Компания REED MIDEM

В этом году особое внимание на MIPTV уделяется сериалам. Впервые в Каннах проходит международный фестиваль сериалов Canneseries: по розовой дорожке, ведущей во Дворец фестивалей, каждый день проходят режиссеры, актеры, продюсеры отобранных в конкурс проектов. В конкурс вошли сериалы из Мексики, Италии, Испании, США, Южной Кореи, Израиля, Норвегии, Германии и Бельгии. Хотя русские проекты не были отобраны для участия в первом фестивале Canneseries, наша продукция представлена на рынке весьма достойно. Так, на традиционном престижном питчинге MIPDrama, состоявшемся 8 апреля — накануне открытия MIPTV, — кинокомпания «Среда» показала рабочие материалы и фрагменты нового остросюжетного сериала «Провокатор» с Максимом Матвеевым в главной роли.

Компания REED MIDEM

Руководство телеканала ТВ3 проведет свое отдельное мероприятие «Русская рулетка», ярко анонсируемое в буклетах и программках рынка. Будут представлены не только уже знакомый международному сообществу сериал «Гоголь» (совместного производства с кинокомпанией «Среда»), но и новые проекты: «Обыкновенная женщина», «Аванпост», «Вонгозеро», «Карамора».

Алёна Сычева ИА REGNUM Каталог

На рынке состоится форум In Development, организованный совместно Reed Midem и Canneseries. В рамках мероприятия продюсеры из разных стран поделятся новыми идеями и обсудят возможности совместного, интернационального производства. В качестве модераторов и спикеров форума выступят: Александр Цекало (Среда), Александр Кессель (Спутник Восток Продакшн), Надежда Рехтер (Стар Медиа), Михаил Идов (сценарист, писатель, журналист), Жанна Шахшаева (All Media), Катерина Вишневская (FILM.UA).

«Такой форум — важная рабочая история для постепенного выхода компаний на новый уровень — не только продаж готового продукта, но и создания изначально международных проектов. На MIPTV появился инструмент для работы именно с продюсерами и директорами по развитию международных компаний, это целое поле, отдельное от непосредственной работы с закупщиками, которую наши компании успешно ведут вот уже несколько лет», — отмечает официальный представитель организаторов рынка, компании Reed Midem в России, Украине и странах СНГ Александра Модестова.

Рынок MIPTV в этом году посетит более 10 000 делегатов, из которых 3600 участников являются закупщиками контента. Традиционно встретиться с русскими участниками рынка можно на специально организованном национальном павильоне РОСКИНО. Суммарно из России, Украины, Грузии и стран СНГ в Каннах работают представители 163 компаний, среди которых — ВГТРК, НТВ, ТВ3, Первый канал, СТС, ТНТ, FILMUA (Украина), Среда, Art Pictures, Централ Партнершип и многие другие. Рынок MIPTV продлится до 12 апреля 2018 года.