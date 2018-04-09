Санкт-Петербург, 9 апреля, 2018, 15:15 — ИА Регнум. АО «Петербургская сбытовая компания» (ПСК) грозится ограничить подачу электроэнергии на строящихся объектах городской подземки. Как сообщили ИА REGNUM в компании, такой режим могут ввести уже с 11 апреля на площадках новой станции «Новокрестовская», куда будут подвозить болельщиков во время чемпионата мира по футболу, а также в шахте 465 Невско-Василеостровской линии, шахтах 571 и 572 Лахтинско-Правобережной линии и шахте 841 Красносельско-Калининской ветки.

Https://t.me/IgorAlbin Наземный вестибюль «Новокрестовской»

«Такой шаг вызван ростом задолженности за потребленную электроэнергию, продолжающимся с июля 2017 года, до уровня 63,3 млн рублей и отсутствием сведений по перспективам оплаты. При этом ранее достигнутые договоренности по оплате потребителем нарушаются», — отмечают в АО «ПСК», подчеркивая, что гарантий по оплате они не получают ни от комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) как заказчика, ни от самого «Метростроя», несмотря на многочисленные обращения со стороны ПСК.

Ежедневно объекты «Метростроя» тратят электричества примерно на 1 млн рублей. Как заявлял вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, который на днях проверял ход работ на «Новокрестовской», станцию подключили к схеме электроснабжения 3 апреля. Одними из первых станцию должны протестировать болельщики «Зенита» и ЦСКА — клубы встретятся на стадионе на Крестовском острове 29 апреля.

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В ОАО «Метрострой» корреспонденту ИА REGNUM 9 апреля сообщили, что задержки оплаты связаны с медлительностью системы банковского сопровождения контрактов, а также с передачей функций заказчика от КРТИ к Дирекции транспортного строительства — процесс якобы сопряжен с определенной документационной неразберихой.

В декабре 2017 года «Метрострой» выплатил часть долга в размере 35 млн рублей. По словам представителей компании, в пятницу, 6 апреля, от «Метростроя» в адрес ПСК было направлено письмо, где строители гарантируют погасить оставшуюся задолженность до 20 апреля.

«Выводы сделаны, что станцию «Новокрестовская» не сдадут к «мундиалю» и чемпионат не состоится — это, конечно, не так», — подчеркнули в «Метрострое».

К тому же, заметили в компании, говорить об отключении именно «Новокрестовской» было бы совсем некорректно: это лишь один из строящихся объектов, и задолженность по Невско-Василеостровской линии составляет примерно 5,5 рублей, что существенно ниже долгов по остальным линиям метро.

Всего между АО «Петербургская сбытовая компания» и ОАО «Метрострой» заключено 13 договоров энергоснабжения, в том числе с субподрядчиками ЗАО «Семнадцатое управление Метрострой» и ЗАО «СМУ-11 Метрострой», на основании которых осуществляется энергоснабжение объектов строительства метрополитена.

Напомним, СМУ-11 не так давно также оказалось в центре долгового скандала, когда выяснилось, что проходчикам тоннеля между «Театральной» и «Большим проспектом» месяцами не платят зарплату. Позже часть долгов погасили, однако полностью проблема не снята.