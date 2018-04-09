Москва, 9 апреля, 2018, 15:10 — ИА Регнум. История с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль выгодна в первую очередь американцам, считает ветеран советской разведки Игорь Прелин. Об этом он заявил 9 апреля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

«США являются главным бенефициаром всей этой затеи, — сказал Прелин. — Они преследовали две цели. Во-первых, помешать проекту «Северный поток — 2».

Вторая цель — это вновь начать обвинять Башара Асада в применении химического оружия с таким расчётом, что Россия не сможет за него эффективно заступиться, так как её саму будут критиковать за мнимую причастность к отравлению Сергея Скрипаля.

Кроме того, Прелин призвал задуматься о том, какую роль в инциденте в Солсбери сыграли сами Скрипали.

«Не надо забывать, что Сергей Скрипаль — предатель и будет таким до конца своих дней, — сказал Прелин. — Его семья — это семья предателей. Тоже не надо об этом забывать».

Обосновывая это категоричное заявление, эксперт обратил внимание на то, что семья Сергея Скрипаля, в отличие, например, от семьи известного предателя Олега Пеньковского, не отреклась от своего родственника — изменника Родины.

«Его дочь (Юлия Скрипаль — прим. ИА REGNUM ) осталась в Москве, — сказал Прелин. — У неё была перспектива выйти замуж. Сейчас, когда эта перспектива рухнула — родственники молодого человека воспротивились тому, чтобы породниться с дочерью предателя, она решила перебраться к отцу в Великобританию, где ей ЦРУ, возможно, предложило участвовать в этой провокации».

В качестве подтверждения своих слов Прелин привёл тот факт, что Юлия Скрипаль отказалась от помощи консула и в телефонном разговоре с родственницей — Викторией Скрипаль — попросила ту не приезжать.

Напомним, что постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в одном из своих интервью заявил, что в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии появляются новые факты, и не исключено, что они полностью перевернут картину произошедшего.

С похожим заявлением выступил и постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, который сказал, что связанные с «делом Скрипаля» события принимают иной оборот, и вскоре Великобритания может отказаться от «раскрутки» темы с отравлением в Солсбери на международных площадках. По его словам, подобные изменения связаны с тем, что попытка Великобритании политизировать тему с отравлением Скрипаля провалилась. В ответ на голословные обвинения Москва высказала аргументы, с которыми Лондону было трудно спорить, а в итоге желание «вытащить эту тему на повестку дня Постоянного совета» оказалось не более чем «выхлопом».