Москва, 9 апреля, 2018, 14:38 — ИА Регнум. Попавшие под санкции США российские компании не останутся без поддержки государства. Подготовить варианты и разработать меры поддержки компаний, попавших в новый чёрный список Белого дома, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству России. Об этом он заявил, открывая совещание с вице-премьерами 9 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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Как уточнил председатель правительства, это касается и металлургов, и энергетического сектора, и торговли продукцией оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, Дмитрий Медведев обратился к министрам профильных ведомств проработать и вопрос об эффективных ответных мерах РФ.

«Не должно быть сомнений, что в целом ряде случаев они должны последовать», — добавил Медведев.

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Володин заявил о поддержке подпавшего под санкции бизнеса

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля минфин США расширил антироссийские санкции. В новый чёрный список попали 24 крупных бизнесмена, а также 14 компаний. В их числе — Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», Сулейман Керимов.

Ранее о необходимости поддержать российский бизнес в связи с санкциями заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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«Будем обсуждать эти вопросы со всеми, кто заинтересован в росте российской экономики, сохранении и создании новых рабочих мест. Вместе мы найдем решение, которое позволит лидерам российского бизнеса более активно развиваться на территории нашей страны», — заявил Володин журналистам.

Также о том, что правительство Российской Федерации обеспечит необходимую поддержку «опальным» компаниям, на итоговой коллегии Минкомсвязи заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.