Лондон, 9 апреля, 2018, 14:01 — ИА Регнум. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал 9 апреля к «жесткому международному ответу» после предполагаемой химической атаки, якобы совершенной в сирийском городе Дума 7 апреля, сообщает французское издание Le Figaro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

С таким заявлением бывший мэр Лондона выступил в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

Напомним, о якобы совершенной сирийскими войсками химической атаке сообщили сирийские боевики, удерживающие город. По их словам, от применения «бомбы с хлором» погибло несколько человек.

Президент США Дональд Трамп после переговоров с главой Елисейского дворца Эммануэлем Макроном отметил, что ответственность за «химатаку» несут, помимо Дамаска, Иран и Россия.

Также необходимо отметить, что заявление Джонсона было сделано на фоне дела об отравления Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. На состоявшемся на прошлой неделе заседании Совета Безопасности ООН позиция Великобритании столкнулась с яростной критикой постоянного представителя России в ООН Василия Небензя, который назвал всё, что устроено вокруг «дела Скрипаля», театром абсурда и фейком.

Читайте также: Небензя: Всё, что устроено вокруг «дела Скрипаля» — театр абсурда и фейк