Вильнюс, 9 апреля, 2018, 13:43 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте вместе с лидерами других стран Прибалтики сегодня, 9 апреля, в Париже встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Во время рабочего визита много внимания планируется уделить вопросам безопасности, будущего Европы и финансовой перспективы.

Иван Шилов ИА REGNUM Даля Грибаускайте

«У трех стран Прибалтики вновь общие важные проекты. Один из них — встреча с президентом Франции. Он — новый европейский лидер, очень активный, очень проевропейский, который дает новый импульс широкой Европе и нашему стратегическому партнерству с Францией. Мы еще раз утвердим с ним наше военное сотрудничество, потому что мы вместе участвуем в разных антитеррористических проектах, а французская армия также участвует в нашем батальоне НАТО. Так что и военное, и европейское сотрудничество бесконечно важны для нас», — сказала Грибаускайте в интервью литовской государственной радиостанции LRT.

На встрече также планируется обсудить будущее ЕС. Планируется, что в ближайшее время лидеры Франции и Германии представят свои предложения, как реформировать сообщество. Макрон, которого уже называют в литовских СМИ «реформатором Европы», хочет большей интеграции между странами сообщества. А те, кто этого не хочет, могли бы остаться в стороне. Страны Прибалтики и Центральная Европа смотрят на идеи Макрона с беспокойством, поскольку именно они могут остаться во второй лиге так называемой «Европы на разных скоростях».

Тем более, сообществу предстоит борьба за бюджет на следующие 7 лет, в котором должно быть согласовано нежелание более богатых стран платить в бюджет больше с нежеланием менее развитых стран, таких как Литва, получать меньше выплат.

Грибаускайте, помимо всего прочего, встретится и с руководством Организации экономического сотрудничества и развития, которой представит прогресс Литвы, стремящейся стать членом этой организации. По словам Грибаускайте, за последние 5 лет в стране было проведено множество реформ, поэтому ожидается, что будет принято окончательное решение относительно членства Литвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президентов стран Прибалтики 3 апреля одновременно принял президент США Дональд Трамп. На встрече глава Литвы хвалила Трампа за вклад США в бюджет НАТО и просила разместить больше вооружений в Прибалтике.