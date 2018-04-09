Красноярск, 9 апреля, 2018, 13:21 — ИА Регнум. В Красноярске сегодня, 9 апреля, толпа людей в первой половине дня перекрыла улицу Партизана Железняка возле краевой больницы. Как выяснилось, акцию протеста устроили владельцы торговых павильонов, подлежащих сносу.

Дмитрий Cкляренко Торговый павильон

По сообщениям местных массмедиа, вместо ларьков чиновники собираются сделать парковку на 60 мест. Предприниматели заявили, что «готовы остаться до ночи», чтобы защитить свои павильоны. Как передаёт «7 канал», полицейские задержали как минимум нескольких участников стихийной акции протеста.

За комментарием корреспондент ИА REGNUM обратился в ГУ МВД России по Красноярскому краю. На вопрос, сколько человек было задержано, в пресс-службе ведомства ответить отказались, подчеркнув лишь, что «сотрудники полиции обеспечивали охрану общественного порядка». Соответственно, сколько предпринимателей приняли участие в акции протеста, также неизвестно. В СМИ фигурирует слово «толпа».

Тем временем сами предприниматели уверяют, что городская администрация постановила снести павильон «самовольно».

"Администрация самовольно постановила снести наши павильоны, однако решений суда на это нет. Дела по многим магазинам сейчас находятся в судах, ещё в стадии рассмотрения. То есть представители администрации действуют абсолютно незаконно, и мы намерены им в этом помешать», — цитирует предпринимателей «Комсомольская правда — Красноярск».

В администрации Красноярска корреспонденту ИА REGNUM ситуацию прокомментировали так:

«Уведомление о сносе временных сооружений, расположенных рядом с краевой больницей, владельцы получили ещё в прошлом году. Администрация района предоставила собственникам список компенсационных мест. За этот период ни один предприниматель не обратился в администрацию с претензией. Люди положились на русский «авось» и продолжали работать. Сейчас взята пауза по сносу временных сооружений. Предприниматели готовы к диалогу по выбору компенсационных мест».

Также известно, что пока предприниматели бунтовали на Партизана Железняка (одна из главных улиц Красноярска — прим. ред.), к сносу ларьков приступили на Красрабе.

Как сообщают «НГС.Новости», снос павильонов начался возле ДК имени 1 Мая. На место приехали краны. Предприниматель, чей павильон попал под снос первым, утверждает, что об этом ему сообщили люди из соседних павильонов. Действия администрации мужчина считает незаконными, так как «в суде в это время находились документы, где шло обжалование решения о сносе». Но в администрации Советского района сказали, что все законно.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по мнению краевого союза малого предпринимательства (КСМП), власти «объявили войну малому бизнесу» ещё в 2017 году.

«Когда мы спрашиваем, чем им мешают павильоны, власти говорят, что, во-первых, павильоны страшные, а, во-вторых, они мешают ремонту дороги в преддверии Универсиады (состоится в Красноярске в марте 2019 года — прим. ИА REGNUM ). Но ведь на проспекте Мира нет павильонов, а качественный ремонт дороги власти сделать так и не смогли. Что касается «страшных» павильонов. Сделаем мы красивые, и что? Договор с нами продлят на 11 месяцев, нет гарантий, что потом павильон не снесут. Кто в таких обстоятельствах будет вкладывать в них миллионы? Власти готовы уничтожить кучу рабочих мест в кризис и безработицу ради газонов и лавочек, ради двух недель Универсиады. Ни в одной цивилизованной стране такое в голову чиновникам бы не пришло. Там бизнес буквально выращивают в теплице!» — прокомментировал ранее ситуацию председатель КСМП Виталий Бондарев.

По данным мэрии Красноярска, по состоянию на март 2018 года в столице края насчитывалось порядка 6 тысяч временных сооружений. В 2017 году предпринимателям 444 временных сооружений были направлены уведомления о необходимости переноса павильонов, в предварительном плане на 2018 год числится 148 единиц.

«Это объекты, у которых закончились договоры на размещение и аренду земли, либо они установлены с нарушением градостроительных требований (расположены в «красных линиях», мешают благоустройству, развитию городской инфраструктуры и так далее). Причиной сноса также является нарушение законодательства в части продажи спиртных напитков во временных сооружениях», — подчеркнули тогда в горадминистрации.