Москва, 9 апреля, 2018, 13:03 — ИА Регнум. В связи с возможным некорректным срабатыванием подушки безопасности водителя Mitsubishi отзывает 4780 автомобилей Lancer, сообщает 9 апреля пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Mitsubishi Lancer

«Отзыву подлежат 4780 автомобилей Mitsubishi Lancer, реализованных с июля 2009 г. по февраль 2010 г. с VIN-кодами согласно приложению», — говорится в сообщении.

Во время ремонта на автомобилях будет заменен патрон подушки безопасности.

Представители компании «MMC Рус» проинформируют автовладельцев о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр путем рассылки писем и по телефону.

Ремонтные работы будут проводиться бесплатно для владельцев.

Ранее в Росстандарте сообщали, что описанная проблема с подушкой безопасности была выявлена на автомобилях Mitsubishi Outlander, реализованных с февраля 2007 года по июнь 2012 года.