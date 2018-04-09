Ростов-на-Дону, 9 апреля, 2018, 12:52 — ИА Регнум. Билеты на первый из трёх тестовых матчей, которые должен принять стадион «Ростов-Арена» до начала ЧМ-2018, болельщикам должны были достаться сегодня, 9 апреля. Но старт продаж был сорван, как проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе футбольного клуба «Ростов», по техническим причинам.

Donland.ru «Ростов-Арена»

«В кассах стадиона «Олимп-2» будет проходить только обмен сезонных абонементов на билеты на три тестовых игры на «Ростов Арене». Информация о старте продажи билетов общей квоты на игру «Ростов» — «СКА-Хабаровск» появится во всех источниках клуба позже», — сказано в сообщении.

Но болельщиков эта информация не обрадовала, так как появилась она только в день предполагаемого старта продаж. А футбольные фанаты начали занимать очередь в кассы ещё накануне.

«Ранее ходили слухи, что билеты на первый матч на стадион «Ростов-Арена», возможно, продаваться не будут. Мы стояли в очереди с 6 утра, люди ночевали со вчерашнего дня, но, как сообщили в 8:40 представители Олимпа-2», сегодня администрация «Ростов-Арены» по техническим причинам не готова к продаже свободных билетов, будут обмениваться только абонементы. Люди не расходятся, ждут 10 часов, открытия касс», — написал в социальной сети «ВКонтакте» болельщик Дима Д.

Вместе с ним десятки людей недовольны сложившейся ситуацией, отмечая, что с продажей билетов всегда творился «бардак и обман».

«Я в ужасе от этой ситуации. Что за организация покупки билетов? Надо записываться в очередь (я 352), уже более 500 человек записались». Онлайн-продажи нет, и всем приходится тут стоять», — написал ещё один интернет-пользователь.

«ФК «Ростов» в очередной раз показал «умелую» работу с болельщиками. Сначала на официальном сайте выложили информацию, что билеты будут продаваться только в кассах старого стадиона с 9 апреля с 9:00. И вот, когда все собрались, многие отпросились с работы, на официальном сайте появилась информация, что билеты сегодня продавать не будут, а только менять абонементы. Спасибо большое пресс-службе ФК «Ростов» за «своевременное» информирование болельщиков», — высказался Дмитрий Д.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что вместимость «Ростов-Арены» составляет 45 тыс. зрителей, 15 апреля за игрой «Ростова» и «СКА-Хабаровска» наблюдать позволят только 13 тыс. болельщиков. Почему руководство решило ограничить квоту — неизвестно.