Ереван, 9 апреля, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Избранный парламентом президент Армении Армен Саркисян 9 апреля вступил в должность главы государства, принеся присягу в ходе специального заседания парламента.

Аппарат президента Армении

Торжественная церемония инаугурации прошла в спортивно-концертном комплексе им. Демирчяна. Президенты присягают, положив правую руку на Евангелие VII века и Конституцию Армении.

«Вступая в должность президента Республики, клянусь: быть верным Конституции Республики Армения, при осуществлении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и вложить все свои силы в дело укрепления национального единства», — произнес новый президент, от себя добавив: «Храни нас Бог». Его благословил католикос Гарегин Второй.

Администрация парламента Армении

До церемонии инаугурации Армен Саркисян с супругой Нуне посетили резиденцию президента Армении.

Господин Саркисян, у нас были поводы беседовать с вами о насущных требованиях развития нашей страны. Уверен, что спустя определенное время мы сможем констатировать успехи: просто обречены на успехи. Конечно, уверен, что госпожа Нуне поможет вам, поскольку это просто необходимость», — сказал в ходе встречи Серж Саргсян.

В свою очередь, избранный президент отметил:

Господин президент, я также согласен, что иного пути, кроме успехов, у нас нет. И считаю, что залог этих успехов — не только предыдущие почти три десятилетия, но и особенно последние десять лет. Конечно, рассчитываю вместе с вами очень тесно работать долгие годы. Уверен, что Нуне мне поможет — не только потому, что является моим другом на протяжении пятидесяти лет, супругой на протяжении сорока лет, но и имеет перед глазами блестящий пример в лице госпожи Риты (супруга Сержа Саргсяна — ред.) — как должно поддерживать президента, помогать и не только содействовать, но и быть где-то лидером в определенном направлении. Так что, полагаю, дел предстоит много. Я готов работать».

До этого Серж Саргсян подписал указы об освобождении с должности ряда сотрудников аппарата президента. Сегодня же будет объявлено об отставке правительства Карена Карапетяна, что соответствует процессу перехода республики на парламентскую форму правления.