Иерусалим, 9 апреля, 2018, 11:03 — ИА Регнум. Бывший начальник военной разведки Израиля Амос Ядлин заявил утром 9 апреля в интервью Walla News, что ночную атаку на сирийскую военную базу Т-4 возле Хомса следует рассматривать в контексте израильско-иранского противостояния. Это можно считать почти официальным подтверждением того, что удар был нанесен Израилем.

Israel Defense Forces Солдат израильского подразделения антитеррора

Ядлин также дал понять, что это не имеет прямого отношения к последнему применению в Сирии химического оружия. Он лично считает, что Израиль не должен оставаться равнодушным к массовому истреблению гражданского населения в Сирии не только химическим, но и конвенциональным оружием. Он добавил, что не считает, что ради этой цели надо рисковать жизнью израильских летчиков, но подчеркнул важность непопадания химического оружия в приграничные с Израилем районы.

Таким образом, речь идет об ударе с целью предотвратить передачу оружия Ираном исламистской группировке «Хезболла».

Полгода назад тогдашний командир израильских ВВС Амир Эшель рассказал о сотне ударов по «Хезболле» в Сирии. Помимо этого, Израиль также активно действует против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как в Сирии, так и на Синайском полуострове.

Ранее сообщалось, что в момент нанесения ракетного удара по авиабазе Т-4 в провинции Хомс в приграничном воздушном пространстве вблизи с сирийской границей находились боевые самолёты ВВС Израиля. Отмечается, что израильская авиация совершала разведывательные полеты в пограничном пространстве между сирийской территорией и Ливаном.