Израиль продолжит предотвращать попадание современного оружия к «Хезболле»
Иерусалим, 9 апреля, 2018, 11:03 — ИА Регнум. Бывший начальник военной разведки Израиля Амос Ядлин заявил утром 9 апреля в интервью Walla News, что ночную атаку на сирийскую военную базу Т-4 возле Хомса следует рассматривать в контексте израильско-иранского противостояния. Это можно считать почти официальным подтверждением того, что удар был нанесен Израилем.
Ядлин также дал понять, что это не имеет прямого отношения к последнему применению в Сирии химического оружия. Он лично считает, что Израиль не должен оставаться равнодушным к массовому истреблению гражданского населения в Сирии не только химическим, но и конвенциональным оружием. Он добавил, что не считает, что ради этой цели надо рисковать жизнью израильских летчиков, но подчеркнул важность непопадания химического оружия в приграничные с Израилем районы.
Таким образом, речь идет об ударе с целью предотвратить передачу оружия Ираном исламистской группировке «Хезболла».
Полгода назад тогдашний командир израильских ВВС Амир Эшель рассказал о сотне ударов по «Хезболле» в Сирии. Помимо этого, Израиль также активно действует против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как в Сирии, так и на Синайском полуострове.
Ранее сообщалось, что в момент нанесения ракетного удара по авиабазе Т-4 в провинции Хомс в приграничном воздушном пространстве вблизи с сирийской границей находились боевые самолёты ВВС Израиля. Отмечается, что израильская авиация совершала разведывательные полеты в пограничном пространстве между сирийской территорией и Ливаном.