ИА REGNUM: Вставай, страна огромная!
Проигравший Великую Отечественную и Вторую мировую войну фашизм не смирился с поражением и вновь поднимает голову. Для ИА REGNUM битва с фашизмом — это не страницы нашей великой истории, не дела давно минувших дней, а каждодневная работа.
Битва за будущее нашей страны, за будущее наших детей продолжается. Человечество вновь стоит на развилке, выбирая путь. Священная война продолжается.
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой.
Припев:
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идёт война народная,
Священная война!
Как два различных полюса,
Во всём враждебны мы.
За свет и мир мы боремся,
Они — за царство тьмы.
Припев.
Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!
Припев.
Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!
Припев.
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!
ИА REGNUM приглашает всех, кто солидарен с нашей позицией, продолжить начатую эстафету. Например, коллектив государственного информационного агентства РИА Новости.