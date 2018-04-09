Москва, 9 апреля, 2018, 09:02 — ИА Регнум. 74% граждан РФ хорошо относятся к тому, что чемпионат мира по футболу пройдет в этот раз в России.10% опрошенных эту идею не одобряют.15% затруднились ответить. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Российские болельщики

Противники проведения ЧМ-2018 говорят, что «это требует слишком больших финансовых затрат», «сборная России все равно не выиграет», «у людей низкий уровень жизни, и деньги нужны для других целей».

Но большинство жителей России считают, что проведения ЧМ-2018 «повысит рейтинг нашей страны», «легче можно будет попасть на стадион и посмотреть игру вживую», «это событие мировой величины» и «экономически выгодно».

47% будут смотреть и игры чемпионата мира по футболу с участием сборной России. Другие игры — 30% участников опроса (среди мужчин — 43%, среди женщин — 20%),

19% респондентов будут смотреть только матчи с участием сборной России.

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Для 75% граждан РФ очень важно, чтобы сборная России успешно выступила на чемпионате мира по футболу. 22% безразлично к этому относятся.

Хотели бы посмотреть игры на стадионе 47% россиян (среди мужчин — 60%, среди женщин — 44%). 10% считают, что у них есть шансы это сделать.

Три четверти опрошенных говорят, что им важен хороший результат российской сборной на ЧМ-2018, 22% не придают этому значения.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 1 апреля 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах, опрошено 1500 респондентов. Интервью по месту жительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля в Москве заработал центр по размещению болельщиков и туристов чемпионата мира по футболу.

Болельщикам ЧМ-2018 из разных стран и других городов России операторы центра по телефону помогут подобрать подходящее по стоимости и местоположению жилье.

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Напомним, в Москве сыграют 12 матчей ЧМ-2018. Основные события состоятся на стадионе в «Лужниках», где пройдет четыре встречи группового этапа, включая матч открытия, а также одну восьмую финала, полуфинал и финал.

Кроме того, пять игр ЧМ-2018 примет стадион «Спартак» — четыре встречи группового этапа и одну восьмую финала.

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