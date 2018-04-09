Москва, 9 апреля, 2018, 08:02 — ИА Регнум. Связанные с «делом Скрипаля» события принимают иной оборот, и вскоре Великобритания может отказаться от «раскрутки» темы с отравлением в Солсбери на международных площадках, заявил 9 апреля постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

«Сейчас события принимают абсолютно иной оборот. Думаю, через какое-то время Лондон не захочет крутить эту тему на международных площадках», — цитируют дипломата «Известия».

По его словам, подобные изменения связаны с тем, что попытка Великобритании политизировать тему с отравлением Скрипаля провалилась. В ответ на голословные обвинения Москва высказала аргументы, с которыми Лондону было трудно спорить, а в итоге желание «вытащить эту тему на повестку дня Постоянного совета» оказалось не более, чем «выхлопом».

"Со стороны Великобритании это был чисто формальный жест. Хотя, безусловно, неприятный», — сказал Лукашевич.

Он добавил, что гораздо сильнее позиции Москвы и Лондона расходятся по украинским делам, а портить атмосферу на международных площадках, не имея аргументов, Великобритания долго не сможет.

Ранее пресс-служба посольства России в Великобритании прокомментировала статью в издании The Sunday Times, в которой говорится о поступившем Скрипалям предложении переехать в США. По словам российских дипломатов, британские власти пытаются спрятать концы в воду.

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Напомним, 4 марта в городе Солсбери были отравлены бывший разведчик ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В течение нескольких недель Лондон обвинял Москву в преступлении, однако за все время так и не предоставил доказательств причастности России. Вместо внятного расследования британцы раздули антироссийскую кампанию, подключив к ней другие страны, а также задействовав международные площадки.