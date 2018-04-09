Москва, 9 апреля, 2018, 07:46 — ИА Регнум. Новый пакет санкций американской администрации в отношении России не останется без ответа. Об этом заявила 8 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять

В ходе программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» Захарова подчеркнула, что Москва прорабатывает целый перечень ответных мер в отношении США.

«Будет ответ. Мы традиционно это делаем, у нас целый список возможных мер, которые прорабатываются. Есть люди, которые этим занимаются», — подчеркнула она.

Напомним, 6 апреля минфин США существенно расширил антироссийские санкции, внеся в чёрный список 24 фамилии российских предпринимателей и политических деятелей, а также 15 компаний.

Под санкции США попали такие представители крупного российского бизнеса, как миллиардеры Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг и Кирилл Шамалов.

Кроме того, в санкционные списки внесены и представители власти, такие как директор Росгвардии Виктор Золотов, глава Тульской области Алексей Дюмин, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, экс-глава СВР Михаил Фрадков, помощники президента РФ Сергей Фурсенко и Евгений Школов, глава МВД России Владимир Колокольцев, член Совета Федерации Константин Косачев и другие.

Согласно сведениям минфина США, в отношении лиц, попавших в список, может быть введена «заморозка» активов на территории США, арест недвижимости и банковских счетов, запрет на въезд в страну.

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