Екатеринбург, 8 апреля, 2018, 20:28 — ИА Регнум. В Екатеринбурге тысячи человек встретили Пасху в храмах и церквях. Без преувеличения, главным местом стал Свято-Троицкий кафедральный собор. Здесь богослужение провёл митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, а службу посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Алексей Колчин ИА REGNUM
Митрополит Кирилл держит в руках Благодатный огонь
Алексей Колчин ИА REGNUM
Митрополит Кирилл
Алексей Колчин ИА REGNUM
Губернатор Евгений Куйвашев
Алексей Колчин ИА REGNUM
Свечи горят
Алексей Колчин ИА REGNUM
На службе
Алексей Колчин ИА REGNUM
Прихожане ставят свечи

А днём 8 апреля, после совершения пасхальной вечерни, по центру города прошёл Крестный ход. Тысячи человек прошествовали от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови по улицам Куйбышева, 8 Марта, проспекту Ленина, улицам Толмачёва и Царской.

Алексей Колчин ИА REGNUM
К Светлой Пасхе
Алексей Колчин ИА REGNUM
По улице 8 Марта
Алексей Колчин ИА REGNUM
Крестный ход в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Колокола
Алексей Колчин ИА REGNUM
Возле храма Большой Златоуст

По зародившейся в 2017 году традиции крестный ход возглавила детская колонна во главе с юными палестинскими скаутами и уральскими барабанщиками. Также в молитвенном шествии приняли участие юные казаки, православные следопыты, скаутов, студенты. Особое место в колонне заняли гости из Израиля — православные скауты, которые игрой на волынках и барабанах способствовали праздничному настроению граждан.

Алексей Колчин ИА REGNUM
На крестном ходе
Алексей Колчин ИА REGNUM
Участники крестного хода
Алексей Колчин ИА REGNUM
На крестном ходе
Алексей Колчин ИА REGNUM
Участники прошли от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови

Погода сегодня была не как вчера, 7 апреля, не солнечная. Но это не повлияло на праздничную атмосферу. Многие пришли на службы и на Крестный ход вместе со своими детьми.

Алексей Колчин ИА REGNUM
Некоторые пришли с детьми
Алексей Колчин ИА REGNUM
Участники большого праздника

О том, как проходило главное богослужение области и Крестный ход — в материале ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM
Возле Храма-на-Крови
Алексей Колчин ИА REGNUM
Крестный ход завершён
Алексей Колчин ИА REGNUM
Митрополит Кирилл