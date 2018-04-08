Екатеринбург, 8 апреля, 2018, 20:28 — ИА Регнум. В Екатеринбурге тысячи человек встретили Пасху в храмах и церквях. Без преувеличения, главным местом стал Свято-Троицкий кафедральный собор. Здесь богослужение провёл митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, а службу посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Алексей Колчин ИА REGNUM Митрополит Кирилл держит в руках Благодатный огонь

Алексей Колчин ИА REGNUM Митрополит Кирилл

Алексей Колчин ИА REGNUM Губернатор Евгений Куйвашев

Алексей Колчин ИА REGNUM Свечи горят

Алексей Колчин ИА REGNUM На службе

Алексей Колчин ИА REGNUM Прихожане ставят свечи

А днём 8 апреля, после совершения пасхальной вечерни, по центру города прошёл Крестный ход. Тысячи человек прошествовали от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови по улицам Куйбышева, 8 Марта, проспекту Ленина, улицам Толмачёва и Царской.

Алексей Колчин ИА REGNUM К Светлой Пасхе

Алексей Колчин ИА REGNUM По улице 8 Марта

Алексей Колчин ИА REGNUM Крестный ход в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Колокола

Алексей Колчин ИА REGNUM Возле храма Большой Златоуст

По зародившейся в 2017 году традиции крестный ход возглавила детская колонна во главе с юными палестинскими скаутами и уральскими барабанщиками. Также в молитвенном шествии приняли участие юные казаки, православные следопыты, скаутов, студенты. Особое место в колонне заняли гости из Израиля — православные скауты, которые игрой на волынках и барабанах способствовали праздничному настроению граждан.

Алексей Колчин ИА REGNUM На крестном ходе

Алексей Колчин ИА REGNUM Участники крестного хода

Алексей Колчин ИА REGNUM На крестном ходе

Алексей Колчин ИА REGNUM Участники прошли от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови

Погода сегодня была не как вчера, 7 апреля, не солнечная. Но это не повлияло на праздничную атмосферу. Многие пришли на службы и на Крестный ход вместе со своими детьми.

Алексей Колчин ИА REGNUM Некоторые пришли с детьми

Алексей Колчин ИА REGNUM Участники большого праздника

О том, как проходило главное богослужение области и Крестный ход — в материале ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Возле Храма-на-Крови

Алексей Колчин ИА REGNUM Крестный ход завершён