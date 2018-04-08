Православные скауты из Израиля: как отметили Пасху в Екатеринбурге
Екатеринбург, 8 апреля, 2018, 20:28 — ИА Регнум. В Екатеринбурге тысячи человек встретили Пасху в храмах и церквях. Без преувеличения, главным местом стал Свято-Троицкий кафедральный собор. Здесь богослужение провёл митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, а службу посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
А днём 8 апреля, после совершения пасхальной вечерни, по центру города прошёл Крестный ход. Тысячи человек прошествовали от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови по улицам Куйбышева, 8 Марта, проспекту Ленина, улицам Толмачёва и Царской.
По зародившейся в 2017 году традиции крестный ход возглавила детская колонна во главе с юными палестинскими скаутами и уральскими барабанщиками. Также в молитвенном шествии приняли участие юные казаки, православные следопыты, скаутов, студенты. Особое место в колонне заняли гости из Израиля — православные скауты, которые игрой на волынках и барабанах способствовали праздничному настроению граждан.
Погода сегодня была не как вчера, 7 апреля, не солнечная. Но это не повлияло на праздничную атмосферу. Многие пришли на службы и на Крестный ход вместе со своими детьми.
О том, как проходило главное богослужение области и Крестный ход — в материале ИА REGNUM.